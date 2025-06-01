ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Μέρος 1ο) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, 1/6/2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Συγκέντρωση και πορεία κατά του Προσωπικού Αριθμού και των νέων Ταυτοτήτων. Αθήνα 01/06/2025
00:00 Ομιλία Διονύση Μακρή, ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
24:50 Ομιλία Άγγελου Πιλάτη, ΙΝΚΑ
47:10 Ομιλία Δημήτρη Μπακάλη, ΕΛΚΙΣ - Χαιρετισμός Αναστασίου Θεοδωρίδη
01:04:50 Ομιλία Κωνσταντίνου Βαθιώτη - Χαιρετισμός Πέτρου Νικολού, Ορθόδοξη Νεολαία