ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Μέρος 1ο) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, 1/6/2025

Συγκέντρωση και πορεία κατά του Προσωπικού Αριθμού και των νέων Ταυτοτήτων. Αθήνα 01/06/2025

00:00 Ομιλία Διονύση Μακρή, ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

24:50 Ομιλία Άγγελου Πιλάτη, ΙΝΚΑ

47:10 Ομιλία Δημήτρη Μπακάλη, ΕΛΚΙΣ - Χαιρετισμός Αναστασίου Θεοδωρίδη



01:04:50 Ομιλία Κωνσταντίνου Βαθιώτη - Χαιρετισμός Πέτρου Νικολού, Ορθόδοξη Νεολαία