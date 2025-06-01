BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Μέρος 1ο) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, 1/6/2025
11 views • 3 months ago

Συγκέντρωση και πορεία κατά του Προσωπικού Αριθμού και των νέων Ταυτοτήτων. Αθήνα 01/06/2025

00:00 Ομιλία Διονύση Μακρή, ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

24:50 Ομιλία Άγγελου Πιλάτη, ΙΝΚΑ

47:10 Ομιλία Δημήτρη Μπακάλη, ΕΛΚΙΣ - Χαιρετισμός Αναστασίου Θεοδωρίδη

01:04:50 Ομιλία Κωνσταντίνου Βαθιώτη - Χαιρετισμός Πέτρου Νικολού, Ορθόδοξη Νεολαία

newspoliticsgodreligiongreecepropheciesorthodoxychiststilos orthodoxiasid number
