π.Θ.Ζήσης,"Η ψευδοένωση στην Φερράρα-Φλωρεντία στα "Απομνημονεύματα" του Σιλβέστρου Συροπούλου"(Ε΄1)

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης," Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ε΄1). " Τίτλος Ε΄ μαθήματος: " Τό παρεξηγημένο "ἐγκώμιο" τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ πρός τόν Πάπα. Οἱ συζητήσεις γιά τό "Καθαρτήριον Πῦρ". Ἡ Κωνσταντινούπολη κινδυνεύει ἀπό ἐπίθεση τῶν Τούρκων, καί ὁ Πάπας δέν στέλνει τήν ὑποσχεθεῖσα βοήθεια. Τό κακό τῆς διαίρεσης τῶν Ὀρθοδόξων". Τήν Κυριακή, 04 Μαΐου (τῶν Μυροφόρων) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων " Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ε΄ 1) . Μετά τήν ἐπίσημη ἀνακήρυξη ἐνάρξεως τῆς συνόδου (09 Ἀπριλίου 1438) συμφωνήθηκε ἀπό τίς δύο πλευρές νά μήν ἀρχίσουν άμέσως οἱ ἐπίσημες συζητήσεις στήν ὁλομέλεια τῆς συνόδου, ἀλλά νά μεσολαβήσει διάστημα τεσσάρων μηνῶν, ὥστε νά ἔλθουν καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀντιπαπικῆς Συνόδου τῆς Βασιλείας, καί ἐνώπιον τῶν ἑνωμένων Λατίνων, Παπικῶν καί "Συνοδικῶν", νά γίνουν οἱ συζητήσεις. Κατά τό διάστημα αὐτό εἶχαν ἀπαγορευθεῖ γιά τούς Ὀρθοδόξους δύο πράγματα ἀπό τόν Αὐτοκράτορα καί τόν Πατριάρχη: Ἐν πρώτοις νά δέχονται προσκλήσεις σέ φιλικά δῆθεν γεύματα τῶν Παπικῶν, ὥστε νά μή διαρρέουν πληροφορίες γιά τίς θέσεις τῶν Ὀρθοδόξων, καί ἀποτιμοῦν ἔτσι οἱ Παπικοί τίς θεολογικές δυνατότητες τῶν Ὀρθοδόξων, καί δεύτερον, νά γίνονται συναντήσεις γιά θεολογική συζήτηση τῶν θεολογικῶν διαφορῶν. Δυστυχῶς, κανένα ἀπό τά δύο δέν τηρήθηκε. Ὡς πρός τό πρῶτο, ὁ ἱκανώτατος καί ἀποτελεσματικός καρδινάλιος Ἰουλιανός Καισαρίνι παρέσυρε σέ γεύματα ἀρκετούς ἐπιφανεῖς Ὀρθοδόξους, καί μεταξύ αὐτῶν καί τόν Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικό, τόν ὁποῖον ἔπεισε συμβουλευτικά, γιά τό καλό τῆς ἑνώσεως, νά γράψει κείμενο πρός τόν Πάπα, στό ὁποῖο νά τόν εὐχαριστεῖ γιατί ἀνέλαβε αὐτό τό δύσκολο ἔργο, καί νά τόν ἐνθαρρύνει νά προχωρήσει μέχρι τέλους. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος δέν φάνηκε πρόθυμος καί στήν ἀρχή ἀρνήθηκε. Πείσθηκε ὅμως τελικά καί ἔγραψε τό κείμενο, στό προοίμιο τοῦ ὁποίου ἀπευθύνεται μέ εὐγένεια πρός τόν Πάπα, στήν συνέχεια ὅμως μέ πολλή παρρησία καί αὐστηρότητα ἐπισημαίνει, ὅτι τήν διαίρεση καί τό σχίσμα τά προκάλεσαν καί τά συνέχισαν οἱ προηγούμενοι Πάπες μέ τήν προσθήκη τοῦ Filioque στό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί μέ τήν χρήση ἀζύμου ἄρτου στήν παπική θεία εὐχαριστία. Ἄν θελήσει, λοιπόν, ὁ Πάπας ἠμπορεῖ νά ἐπαναφέρει τήν ἑνότητα ἀφαιρώντας την προσθήκη ἀπό τό Σύμβολο καί διορθώνοντας τίς ἄλλες καινοτομίες. Δυστυχῶς, οἱ δικοί μας φιλοπαπικοί οἰκουμενιστές διαστρέφουν καί κακοποιοῦν τίς αὐτό τό κείμενο. Ἐπικαλοῦνται μόνον τό εὐγενικό προοίμιο τοῦ λόγου καί ὄχι τό ἀντιπαπικό μεγαλύτερο μέρος του. Τό κείμενο τοῦ λόγου, στενοχώρησε τόν Ἰουλιανό, γιατί ὁ Ἄγιος Μᾶρκος ἔπραξε τό ἀντίθετο ἀπ' ὅ,τι περίμενε, γι' αὐτό καί δέν τό παρέδωσε στόν Πάπα, πρᾶγμα πού καί μόνο ἀρκεῖ νά δείξει στούς δικούς μας φιλοπαπικούς, ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος στό κείμενό του αὐτό, δέν εἶναι φιλοπαπικός. Ἀπό τό κείμενο διάβασε ὁ π. Θεόδωρος ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα. Ὡς πρός τίς συζητήσεις κάποιων μικρῶν διαφορῶν κατά τό τετράμηνο διάστημα, μετά ἀπό πολλές πιέσεις τοῦ Πάπα, πού ἤθελε νά δείξει, ὅτι ἡ σύνοδος λειτουργεῖ καί χωρίς τήν παρουσία τῶν "Συνοδικῶν" τῆς Βασιλείας, γιά νά μειώσει τό κῦρος τους, δέχθηκαν οἱ δικοί μας νά ἀρχίσουν νά συζητοῦν γιά τό "Καθαρτήριον Πῦρ". Κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν συζητήσεων ἡ Κωνσταντινούπολη δέχθηκε ἐπίθεση ἀπό τόν σουλτᾶνο Μουράτ Β΄, τόν πατέρα τοῦ Μωάμεθ τοῦ (μεταγενέστερα) Πορθητοῦ. Παρά τίς παρακλήσεις τοῦ Αὐτοκράτορος, τοῦ Πατριάρχου καί ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πού ἀγωνιοῦσαν γιά τήν ἀφρούρητη Πόλη, ἡ ὑποσχεθεῖσα βοήθειαδέν ἐστάλη. Ὁ Συρόπουλος διευκρινίζει, ὅτι ἀναφέρεται στό θέμα αὐτό γιά νά καταλάβουν ὅσοι προσδοκοῦσαν ἀπό τήν Δύση βοήθεια, τελικῶς τί βοήθεια βρῆκαν σέ μία τόσο μεγάλη ἀνάγκη, κατά τήν ὁποία ὁ βασιλεύς καί ὁ πατριάρχης καί οἱ καλύτεροι ἀξιωματοῦχοι ἀπουσίαζαν ἀπό τήν Πόλη, καί ἱκετευτικά παρακαλοῦσαν τούς Δυτικούς. Τελικά, ἡ Πόλη σώθηκε, γιατί ὁ Θεός ἄλλαξε τά σχέδια τοῦ σουλτάνου καί ἔλυσε τήν πολιορκία. Τό Ε΄ μάθημα θά ὁλοκληρωθεῖ τήν ἑπομένη Κυριακή μέ τίς συζητήσεις γιά τό "Καθαρτήριον Πῦρ" καί γιά τήν ἀρχή τῆς διαίρεσης καί τῆς διχόνοιας μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων.