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Почему западные феминистки не осуждают массовые изнасилования евреек
Glory to Ukraine
Glory to Ukraine
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35 views • 03/25/2024

Вы наверняка уже видели это отличное видео от американской журналистки и бывшей левой активистки Батьи Унгар-Саргон (https://www.encounterbooks.com/authors/batya-ungar-sargon/) о том, почему западные феминистки набрали в рот воды, не осудив массовые изнасилования евреек, учиненные ХАМАСом в октябре прошлого года, а иногда даже оправдывающие (!) эти действия. Благодаря Борису и Лоре (https://t.me/Godunov2020/2726) это видео теперь есть и с российскими субтитрами. Батья виртуозно раскидывает все точки, четко обозначая, почему те, кто вроде бы выступает за то, что изнасилованиям никогда не может быть никакого оправдания, внезапно ломаются на еврейском вопросе.


@yigal_levin

Keywords
israelwarhamas
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