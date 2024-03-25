Почему западные феминистки не осуждают массовые изнасилования евреек

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Вы наверняка уже видели это отличное видео от американской журналистки и бывшей левой активистки Батьи Унгар-Саргон (https://www.encounterbooks.com/authors/batya-ungar-sargon/) о том, почему западные феминистки набрали в рот воды, не осудив массовые изнасилования евреек, учиненные ХАМАСом в октябре прошлого года, а иногда даже оправдывающие (!) эти действия. Благодаря Борису и Лоре (https://t.me/Godunov2020/2726) это видео теперь есть и с российскими субтитрами. Батья виртуозно раскидывает все точки, четко обозначая, почему те, кто вроде бы выступает за то, что изнасилованиям никогда не может быть никакого оправдания, внезапно ломаются на еврейском вопросе.
@yigal_levin