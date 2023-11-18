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JEWISH NOHIDE LAWS EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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81 views • 11/18/2023

THE JEWISH NOAHIDE LAWS HAVE BEEN RATIFIED BY NEARLY EVERY PRESIDENT SINCE THE ASSASSINATION OF PRESIDENT KENNEDY. THESE SATANIC MAN MADE LAWS DECLARE IF ONE DOESN'T SUBMIT TO THEM HE OR SHE WILL BE BEHEADED. THIS IS THE REASON WHY THERE'S 100 OF THOUSANDS OF CHINESE GUILLOTINES STORED ON MILITARY BASES THROUGHOUT AMERICA RIGHT NOW.ALSO DECLARED IF ONE WORSHIPS YESHUA/JESUS HE OR SHE WILL ALSO BE BEHEADED. WE MUST REMEMBER THIS IS SATANS WORLD AND HE WANTS ALL HUMANITY DESTROYED. WE'RE NOW IN THE TRIBULATION AND THIS IS NO TIME TO REFUSE THE ONLY WAY INTO HEAVEN. REPENT OR PERISH. WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH IT WILL BE TOO LATE TO CHANGE YOUR MIND. HELL ON EARTH HAS ARRIVED FOR HUMANITY! PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE CLOCK IS TICKING...

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