REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 02 - 08ª Temporada: O Fogueteiro Original
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
17 views • 1 month ago

Muitas vezes aclamado como “o homem do foguete original”, David Adair é um cientista de foguetes americano, inventor e especialista em tecnologia espacial. Ele é conhecido por seu trabalho inovador em sistemas avançados de propulsão e aplicações de spinoff de tecnologia espacial para uso comercial e industrial. Com apenas 11 anos de idade, Adair construiu seu primeiro foguete, um projeto que desencadeou uma paixão ao longo da vida pela ciência e inovação.

Aos 17 anos, seu talento lhe rendeu o prêmio de “O Mais Surpreendente no Campo dos Serviços de Engenharia” dos EUA. Força Aérea. Suas realizações notáveis chamaram a atenção de figuras proeminentes, incluindo o general da Força Aérea Curtis LeMay, que facilitou o trabalho de Adair em um foguete de contenção de fusão eletromagnética.

A carreira de Adair se estende por décadas, durante as quais ele trabalhou em tecnologias espaciais revolucionárias e explorou soluções de energia sustentável. Sua empresa, a Intersect Inc., concentra-se no avanço da pesquisa em tecnologia espacial e sustentabilidade ambiental. Adair também é conhecido por seu testemunho em primeira mão sobre tecnologia extraterrestre e experiências na Área 51, contribuindo para sua reputação como uma voz autorizada sobre os OVNIs e os mistérios do cosmos.

Adair frequentemente aparece em programas de TV e podcasts, incluindo a Divulgação Cósmica, onde ele compartilha insights sobre OVNIs, tecnologia extraterrestre e encontros notáveis no Groom Lake, em Nevada. Explore sua fascinante jornada e contribuições para a ciência e exploração espacial.


Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
