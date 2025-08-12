REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 02 - 08ª Temporada: O Fogueteiro Original

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Muitas vezes aclamado como “o homem do foguete original”, David Adair é um cientista de foguetes americano, inventor e especialista em tecnologia espacial. Ele é conhecido por seu trabalho inovador em sistemas avançados de propulsão e aplicações de spinoff de tecnologia espacial para uso comercial e industrial. Com apenas 11 anos de idade, Adair construiu seu primeiro foguete, um projeto que desencadeou uma paixão ao longo da vida pela ciência e inovação.
Aos 17 anos, seu talento lhe rendeu o prêmio de “O Mais Surpreendente no Campo dos Serviços de Engenharia” dos EUA. Força Aérea. Suas realizações notáveis chamaram a atenção de figuras proeminentes, incluindo o general da Força Aérea Curtis LeMay, que facilitou o trabalho de Adair em um foguete de contenção de fusão eletromagnética.
A carreira de Adair se estende por décadas, durante as quais ele trabalhou em tecnologias espaciais revolucionárias e explorou soluções de energia sustentável. Sua empresa, a Intersect Inc., concentra-se no avanço da pesquisa em tecnologia espacial e sustentabilidade ambiental. Adair também é conhecido por seu testemunho em primeira mão sobre tecnologia extraterrestre e experiências na Área 51, contribuindo para sua reputação como uma voz autorizada sobre os OVNIs e os mistérios do cosmos.
Adair frequentemente aparece em programas de TV e podcasts, incluindo a Divulgação Cósmica, onde ele compartilha insights sobre OVNIs, tecnologia extraterrestre e encontros notáveis no Groom Lake, em Nevada. Explore sua fascinante jornada e contribuições para a ciência e exploração espacial.