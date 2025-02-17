Οι καλύτεροι συνεργάτες των Τούρκων, οι Έλληνες πολιτικοί. 15-2-2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση αναλύει γεγονότα της επικαιρότητας μέσω του εθνικιστικού πρίσματος. Κατά την παρουσίαση του, αναφέρεται στους καλύτερους συνεργάτες των Τούρκων, τους Έλληνες πολιτικούς, και στο σχέδιο της νέας εποχής να τρελάνουν τους Έλληνες.