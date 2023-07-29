14-я глава Бытия и Армагеддон. Войны, ведущие к пришествию Мессии-Христа. Лиланд Джонс

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Это перевод документа “Genesis 14” Лиланда Джонса от 9 июля 2023 г., который я получила по рассылке. Вы тоже можете подписаться на сайте: https://leelandjones.com/





Скачивайте документ с переводом к этому видео

Исследование 14-й главы Бытия

pdf https://cloud.mail.ru/public/EN5e/E1d49RKjH

doc https://cloud.mail.ru/public/Ech7/hMvZCDGL5

odt https://cloud.mail.ru/public/n7W1/k3tVch9D5





Перевод второго документа Протокол школьного собрания от 9 июля 2023 г.

* Там, где указано ABP (Bible Apostolic Polyglot) – перевод с английского подстрочника. Вы можете также смотреть дословный перевод на русский с иврита и греческого, на сайте https://biblezoom.info/, выбрав нужную книгу и стих. И там же можете смотреть значения слов в оригинале, кликнув на еврейское или греческое слово.





Cхемы в переводе на русский по 14 годам Апокалипсиса





Временная шкала Царя

pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ





7 лет изобилия и 7 лет скорби

pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83





Затмения на меноре и события апокалипсиса — что произошло с 2019 по 2024 гг.

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw





Фрагменты





“Третья мировая война – “четыре царя против пяти” из Быт 14:9

Мы можем увидеть картину (“сценарий”) Армагеддона и войн, ведущих к пришествию Мессии, закодированную в 14-й главе Бытия. Она начинается с описания двух альянсов: 4 царей и 5 царей… А есть ли подобные народы и их союзы в наше время?

Первая группа царей включает в себя царей Сеннаарского, царя Елласарского, царя Еламского, и царя Гоимского. Видна параллель с 4 основными частями истукана из 2-й гл. Даниила, 4 зверьми из 7-й гл. Даниила и зверем из моря из 13-й гл. Откровения.





Характерные черты Зверя

1. Сеннаар. Вавилон. Золотая голова. Лев с вырванными крыльями. Пасть как у льва

2. Елам. Мидо-Персия. Серебряная грудь. Медведь с 3 рёбрами (“клыками”). Ноги как у медведя

3. Eлласар. Греция. Медные бёдра. Леопард (барс), 4 головы. Как барс

4. Гоим (Goiim – народы). Рим. железные ноги. ужасный, железные зубы, 10 рогов





Греция упоминается в 14-й гл. Бытия как Элласар. Ἑλλάς Эллада. В Септуагинте используется Ελλασαρ для Елласара (Быт 14:9 ABP1), и это очень близко к Ἑλλάς Еллас, так как обе буквы σ и ς обозначают звук "S", и второй вариант в Симфонии Стронга под номером g1671 Ἑλλάς [Эллас]; Греция = "неустойчивая: глиняная" ("miry one"), страна на юге Европы2. Обратите внимание на значение "глиняная" ("miry one") – это имеет отношение к Дан 2:43 "железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое"





Быт 14:10 В долине же Сиддим было много смоляных ям.





Цари могли сражаться в районе Сиддима, потому что смоляные ямы были потенциальной формой валюты, точно так же, как мы видим сегодня с нефтедолларом, и цель БРИКС - свергнуть доллар США, подкреплённый нефтью.





Быт 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.





В 12-м году [Апокалипсиса], началось вторжение России на территорию Украины.

БРИКС сейчас на 13-м году. Южная Африка вошла в аббревиатуру союза в качестве последней буквы, латинской “S”. Страны-участницы этого блока “взбунтовались” (возмутились) против американского доллара как резервной валюты и начали работать над созданием новой валюты стран БРИКС.

После войны "9 царей" Аврам защищает захваченного Лота: "вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана" в Быт 14:4

Это 10 царей, которых мы видим в 17-й главе Откровения, исключая антихриста.”





См. видео Лиланда на русском:

Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г.

https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1531



