🎬🔥 Shorts Noruega sem combustíveis fósseis até 2035? A Revolução Verde Começou! 💨⚡🌍

A Noruega acaba de anunciar um dos planos ambientais mais ousados do planeta! 🇳🇴

O país quer eliminar o uso de combustíveis fósseis e investir pesado em energia eólica e hidrogênio verde até 2035.

Será o fim da era do petróleo? Ou o início de um futuro mais limpo e seguro?

💡 Energia limpa, segurança energética e um futuro sustentável — a revolução já começou!

