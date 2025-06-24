🎬🔥 Shorts Noruega sem combustíveis fósseis até 2035? A Revolução Verde Começou! 💨⚡🌍

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
📝 Descrição:
A Noruega acaba de anunciar um dos planos ambientais mais ousados do planeta! 🇳🇴
O país quer eliminar o uso de combustíveis fósseis e investir pesado em energia eólica e hidrogênio verde até 2035.
Será o fim da era do petróleo? Ou o início de um futuro mais limpo e seguro?
💡 Energia limpa, segurança energética e um futuro sustentável — a revolução já começou!
