Как выглядит Аллах

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в присутствии людей упомянул об Антихристе (ад-даджжаль) и сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах не является кривым, что же касается Лжемессии, то он крив на правый глаз, который похож на выпуклую виноградину».
Этот хадис передали аль-Бухари 3439 и Муслим 169.