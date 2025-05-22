Ангел Посланник Завета. Илия ждал. Терпение Иова. Протокол школы Лиланда Джонса 4 мая 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ
Фрагменты
“Иоанн Креститель пришёл в духе Илии и начал своё служение в 15м году. Его отец Захария использовал табличку/дощечку чтобы написать на ней его имя, т. к. он не мог говорить. Емуявился ангел Гавриил во время Авиевой череды. И именно во время череды священника Авии в прошлом году мы начали изучать книгу пророка Иова, и сейчас на этой неделе череда священника Авии, когда мы снова говорим об Иове и о том как Елиуй/Илия ждал! Мы ознакомились с темой ожидания и таблички/скрижали, т. к. написано что видение “будет говорить” (“shall speak” Hab 2:3 KJV, “говорит” Авв 2:2) И, пока пророческое видение задерживается (“замедлило” Авв 2:3), мы призваны терпеть и ждать, “ибо непременно сбудется” (“обязательно прийдёт”, “will surely come” Hab 2:3 KJV). Мы также обратили внимание на тему 3го месяца и крыльев орла, упоминаемых в 40й главе Исаии. Крылья орла относятся к знамению из Откровения 12:1 и отсылают нас к 19й главе Исхода. Моисей и дети Израиля пришли к горе Синай в 3м месяце. Там они слышали трубный звук, при котором Яхве сошёл на Гору. Слышим ли мы звук (ēchos) трубы, пока, подобно Иову, терпеливо ожидаем явление Сына Человеческого на облаках?”
Мал 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно (h6597) придёт в храм Свой Господь (h113), Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф.
[Mal 3:1 KJV Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly (piṯ'ōm) come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. = Вот, Я пошлю Моего вестника/посланника, и он приготовит путь передо Мной: и Господин (h113), Которого вы ищете, вдруг/внезапно/неожиданно (h6597) прийдёт в Свой храм, даже вестник/посланник завета которым вы восторгаетесь/наслаждаетесь: вот, он прийдёт, говорит Господь воинств. https://biblehub.com/kjvs/malachi/3.htm]Мал 3:1
Ангел h4397.malak מֲלְאָךְ
ангел, посланец, посол, вестник; царь
Господь h113.adon אָדוֹן
господин, господь, государь, владыка, властитель
h6621 вдруг, внезапно, неожиданно, в 1 мгновение; миг, момент, моргание
h6597 вдруг, внезапно, неожиданно
Исх 19:16 ABP И случилось на третий день, и это произошло ближе к рассвету, и были голоса, и молнии, и густые облака над горой Синай; голос трубы звучал (ēchéō g2278) сильно, и весь народ в лагере был охвачен страхом. 17 И Моисей вывел народ для встречи с Богом из лагеря. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/19.htm
Про Чашу Йешуа и Седер см Протокол 6 апр 2025 https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view?usp=sharing
Про Свиток Исаии см Протокол 23 март 2025 https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view
Про Илию/Елиуя см Протокол 22 дек 2024 https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD
Календарь Еноха на 2025 г
