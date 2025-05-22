BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Ангел Посланник Завета. Илия ждал. Терпение Иова. Протокол школы Лиланда Джонса 4 мая 2025 г.
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/15jfCgOHjDfhIZ1pkH_ChUw0xM4HqIzLU/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1sllSwPO_y4py4OPPAC-ivfUiL0zH6c-F/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/14-F7CkqtC1jJSU13C7bZeYeqMERVgged/view?usp=sharing

Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1XtuBzsF-qtWSxtR554qPKojpyGJ3ECoY/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1vp3IFK6ezEwKKqnpPoeHxQ5_FcvaqRFc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1JNiqDrGrqFozut4BsV3MMk2Umma3qF1X/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“Иоанн Креститель пришёл в духе Илии и начал своё служение в 15м году. Его отец Захария использовал табличку/дощечку чтобы написать на ней его имя, т. к. он не мог говорить. Емуявился ангел Гавриил во время Авиевой череды. И именно во время череды священника Авии в прошлом году мы начали изучать книгу пророка Иова, и сейчас на этой неделе череда священника Авии, когда мы снова говорим об Иове и о том как Елиуй/Илия ждал! Мы ознакомились с темой ожидания и таблички/скрижали, т. к. написано что видение “будет говорить” (“shall speak” Hab 2:3 KJV, “говорит” Авв 2:2) И, пока пророческое видение задерживается (“замедлило” Авв 2:3), мы призваны терпеть и ждать, “ибо непременно сбудется” (“обязательно прийдёт”, “will surely come” Hab 2:3 KJV). Мы также обратили внимание на тему 3го месяца и крыльев орла, упоминаемых в 40й главе Исаии. Крылья орла относятся к знамению из Откровения 12:1 и отсылают нас к 19й главе Исхода. Моисей и дети Израиля пришли к горе Синай в 3м месяце. Там они слышали трубный звук, при котором Яхве сошёл на Гору. Слышим ли мы звук (ēchos) трубы, пока, подобно Иову, терпеливо ожидаем явление Сына Человеческого на облаках?”

Мал 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно (h6597) придёт в храм Свой Господь (h113), Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф.

[Mal 3:1 KJV Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly (piṯ'ōm) come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. = Вот, Я пошлю Моего вестника/посланника, и он приготовит путь передо Мной: и Господин (h113), Которого вы ищете, вдруг/внезапно/неожиданно (h6597) прийдёт в Свой храм, даже вестник/посланник завета которым вы восторгаетесь/наслаждаетесь: вот, он прийдёт, говорит Господь воинств. https://biblehub.com/kjvs/malachi/3.htm]Мал 3:1

англ подстрочник https://biblehub.com/interlinear/malachi/3-1.htm

русск подстрочник https://biblezoom.info/


Ангел h4397.malak מֲלְאָךְ

ангел, посланец, посол, вестник; царь

https://bible.by/strong-hebrew/4397/

https://biblehub.com/hebrew/4397.htm


Господь h113.adon אָדוֹן

господин, господь, государь, владыка, властитель

https://bible.by/strong-hebrew/113/

https://biblehub.com/hebrew/113.htm

h6621 вдруг, внезапно, неожиданно, в 1 мгновение; миг, момент, моргание

https://bible.by/strong-hebrew/6621/

https://biblehub.com/hebrew/6621.htm


h6597 вдруг, внезапно, неожиданно

https://bible.by/strong-hebrew/6597/

https://biblehub.com/hebrew/6597.htm


Исх 19:16 ABP И случилось на третий день, и это произошло ближе к рассвету, и были голоса, и молнии, и густые облака над горой Синай; голос трубы звучал (ēchéō g2278) сильно, и весь народ в лагере был охвачен страхом. 17 И Моисей вывел народ для встречи с Богом из лагеря. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/19.htm


Про Чашу Йешуа и Седер см Протокол 6 апр 2025 https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view?usp=sharing

Про Свиток Исаии см Протокол 23 март 2025 https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view

Про Илию/Елиуя см Протокол 22 дек 2024 https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


3D модель Храма Иезекииля https://vimeo.com/750333297

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Keywords
john the baptistexoduspentecostmount sinaiezekiel templeneba luchliland djonsleeland jones in russianehohram iezekiilya12 kolen izrailyapyatidesyatnicaangel zavetakniga iova12 tribes of iraelishodprishestvie syna chelovecheskogo na oblakahtrubny zvukechosshum s nebaangel of the covenantposlannik vestnikmal 3 1malahiya 3 glavaioann krestitel
