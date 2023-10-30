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'ISRAELI WAR CURRENT UPDATE!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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143 views • 10/30/2023

THIS IS & UP TO DATE REPORT CONCERNING THE ISRAELI/HAMAS WAR AS OF 10/30/2023. THERE'S A POSSIBILITY SOMETHING EARTH SHAKING COULD HAPPEN THIS WEEK ESPECIALLY SINCE TOMORROW IS ALL SATANS DAY. WE'LL HAVE TO WAIT AND SEE WHAT THE SATANIC RULERS OF THIS QOELD HAVE PLANNED. IN THE MEANTIME MAKE SURE YOU HAVE ALL YOU NEED TO SURVIVE WITH. IF THE MARKET FLIPS MARTIAL LAW COULD BE DECLARED...

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