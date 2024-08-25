Возвращение утраченной энергии. Практика №2.

Заявление Всевышнему Единому Творцу о своей Воле Выбора.

Изначальный Всеединый Творец, здесь и сейчас я использую Свободу, Волю, Выбора, данную мне Тобой от рождения.

Я принимаю твёрдое решение быть вольным человеком и пребывать до и после воплощения на планете Земля в ключе Высшей Истины, счастья, радости, любви, гармонии и внутреннего мира. Я окончательно расторгаю контракты, приносящие мне боль, тяжесть, слабость, забвение, страдания, потери и другие отрицательные для меня состояния на всех уровнях бытия.

Знай, о Единый Первотворец, Высшие Силы Небесные, что любая попытка со стороны кого-либо или чего-либо на любом отрезке времени навязать мне какие бы то ни было формы поведения, отрицательно повлиять на мою физическую, энергетическую, биохимическую и какую-либо иную собственность; принудить или несправедливо обвинить меня в чём-либо, запутать меня каким-либо образом, перевести меня в любую тёмную реальность, нарушить исконную гармонию между моей волей, желанием, возможностями и ресурсами; отнять, испортить или украсть у меня что бы то ни было, воспрепятствовать проявлению моей божественной творческой сути, осквернить её; проникнуть в мои подсознание или память, оказать на меня какое-либо отрицательное воздействие на видимом или невидимом плане, подвергнуть мою добрую волю или сознание манипулированию, наложить заклинание или навести на меня порчу, умышленно или неосознанно ввести меня в заблуждение, украсть мою удачу; захватить, очернить или подменить мою истинную реальность, связать меня каким-либо обязательством, клятвой или печатью, подвергнуть меня каким бы то ни было испытаниям или проверкам, вписать имя моё в Книгу Смерти, внедрить в моё биополе чужеродный имплант или интерферент, втягивать или удерживать меня в какой-либо системе против моей доброй и сознательной воли, навязать мне какие-либо контракты, договоры или соглашения; переложить на меня ответственность за действия и поступки других живорождённых или каких бы то ни было других существ и механизмов, передать мне их мысли, волю, качества, свойства, характер, их долги из прошлого, настоящего или будущего помимо моей явной на это воли, без моего сознательного письменного и добровольного на это согласия, пусть будет восприниматься Тобой, о Всеединый Первотворец, как прямое нарушение Воли моего Выбора, данной мне Тобой, с мгновенным и безапелляционным воздаянием нарушителю, вне зависимости от его роли в иерархии системы, по наивысшей мере наказания, утверждённой здесь и сейчас мной (выбираем меру), Тобой и Высшими Силами Небесными.

Изречённое истинно. Да будет так отныне и вечно.

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