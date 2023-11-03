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AMERICA GREAT SATAN HAS BEEN WARNED!.
EARTH SHAKING NEWS
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162 views • 11/03/2023

ACCORDING TO RECENT REPORTS THE TERRORISTS ARE THREATENING TO LAUNCH GUIDED BOMBS AGAINST ISRAELI AT ANY MOMENT. WE'LL HAVE TO SEE IF THIS PAYS OUT. ONE THING FOR SURE IS AMERICA AND ISRAEL ARE DEAD MEN WALKING. IT SEEMS TO ME IF ISRAEL IS ATTACKED FROM ALL SIDES AMERICA WILL BE BROUGHT DOWN AT THE SAME TIME. WE KNOW THERE'S MUSLIM TERRORISTS ALREADY HERE IN AMERICA. YOU'RE A FOOL IF YOU DON'T HAVE GUNS AND AMMO AND FOOD PREPS...BE WARNED ALL HELL IS ABOUT TO EXPLODE IN AMERICA. FOREGET STUPID ENTERTAINMENT AND THE CON MARKET. KEEP FOCUSED ON THE ENEMY WITHIN NOW...

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