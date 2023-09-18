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DEADLY KNOWLEDGE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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524 views • 09/18/2023

THE OCCULT ELITE HAVE PLACED HUMANITY IN A TRANCE. THEY DON'T RESEARCH REAL TRUTH AND WILL PAY THE PRICE AS WE SPEED THROUGH THE TRIBULATION. IT WON'T BE LONG BEFORE PLATFORMS LIKE THIS WILL BE TOTALLY CENSORED BY THE PATHOLOGICAL LIARS CONTROLLING THE WORLD. YOU BETTER WAKEUP NOW OR YOU'LL BE DRAGGED TO A FEMA CAMP AND DISAPPEAR. REMEMBER WHAT HAPPENED IN NAZI GERMANY UNDER HITLER? HISTORY IS NOW REPEATING ITSELF ONCE AGAIN. THE ELITE WILL RUN TO THEIR UNDERGROUND MILITARY BASES WHEN THE CRAP HITS THE FAN AND YOU'LL BE LIFE UP HERE TO FIGHT FOR YOUR VERY LIFE. YOU BETTER WAKEUP OR PAY THE PRICE COMING VERY QUICKLY...WAKEUP!

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