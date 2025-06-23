157 i ostatnia audycja radiowa nadawana w częstotliwości 432Hz

+++Judasz+++





https://youtu.be/nlqkp0P0onU?si=VdCm2BmBAo8Kar1q





Dziękuję za wszystkie chwile z wami. Czekam na każdego z was na nowej linii czasu. Tu i teraz kończy się moja droga.





Kontakt na maila:





[email protected]





[email protected]





Kreacje mojej muzyki znajdziecie np. tutaj :





https://open.spotify.com/intl-de/artist/3Xo0IAPZl7EjcAS2Lim9vP?si=k4a1QafJR7q-niXzXdkwlw





Kreacje muzyki naszego zespolu CDN z Darkiem Wisienskim znajdziecie np. tutaj :





https://open.spotify.com/intl-de/artist/5ZnnrS8Ji6UqfXTLVydVHF?si=kLFY-GuyShuW8EMQ5rWuVw





Następujące listy RadioWizjeVisionen odtwarzania na Spotify pozostają :





Wizje/Visionen 2Q22 , 2Q23, 2024,2Q25, 432Hz , Balcony Music TOP 50





https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=AzYsb0-BTxesglKJFAia4Q





https://open.spotify.com/playlist/60aINVeKNpJUjIdpqE0UA1?si=8e8ef81e8ca84476





https://open.spotify.com/playlist/2of2tx7i5RcrPpNLH0wIsn?si=e46440837eac49fc





https://open.spotify.com/playlist/3xbxxwyxAAj1CJYsLeA5qA?si=c5d52d7b92aa4475





https://open.spotify.com/playlist/11213aDZLFdhTdV5pVCGcL?si=e4b2f0ca9dbd45a5





https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=xHUyFh-bQ_C287hsrpH4BA