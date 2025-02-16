Εκδήλωση για τα Ίμια 31 Ιανουαρίου 2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η Λαϊκή Κίνησης Πολιτών Θεσσαλονίκης «Ελληνική Φάλαγγα Φίλιππος Β' ο Μέγας» παρεβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Μνήμης στην Θεσσαλονίκη για τους τρείς προδομένους πεσόντες αξιωματικούς των Ιμίων την 31η Ιανουαρίου του 1996. Μεταξύ άλλων στην συγκέντρωση το παρόν έδωσαν πλήθος συναγωνιστών, η Δημοτική παράταξη Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική ,η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μέτωπο.