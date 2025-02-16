Εκδήλωση για τα Ίμια 31 Ιανουαρίου 2025

Η Λαϊκή Κίνησης Πολιτών Θεσσαλονίκης «Ελληνική Φάλαγγα Φίλιππος Β' ο Μέγας» παρεβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Μνήμης στην Θεσσαλονίκη για τους τρείς προδομένους πεσόντες αξιωματικούς των Ιμίων την 31η Ιανουαρίου του 1996. Μεταξύ άλλων στην συγκέντρωση το παρόν έδωσαν πλήθος συναγωνιστών, η Δημοτική παράταξη Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική ,η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μέτωπο.