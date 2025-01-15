Quem Morre Não Dorme Nem Descansa - A verdade Após o Desencarne

Quem Morre Não Dorme, Nem Descansa: A verdade após a morte. Neste vídeo, vamos explorar os conceitos de vida e morte, e como eles se relacionam com a espiritualidade. Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte, se os espíritos inquietos continuam a existir, e como podemos alcançar uma conexão cósmica. Através da mediunidade prática e do despertar espiritual, é possível alcançar um autoconhecimento profundo e uma conscientização espiritual. Vamos descobrir a sabedoria ancestral que nos permite compreender a filosofia da morte e o surgimento espiritual. Além disso, vamos refletir sobre como Deus e a espiritualidade se relacionam com a nossa jornada terrena. A verdade após a morte é mais do que apenas uma simples crença, é uma realidade que pode ser alcançada através da conexão com o universo e a nossa própria consciência cósmica.





Vídeo extraído do canal "Evoluir é o que importa" youtube: https://www.youtube.com/@Lelis2209