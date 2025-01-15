Quem Morre Não Dorme Nem Descansa - A verdade Após o Desencarne

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Quem Morre Não Dorme, Nem Descansa: A verdade após a morte. Neste vídeo, vamos explorar os conceitos de vida e morte, e como eles se relacionam com a espiritualidade. Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte, se os espíritos inquietos continuam a existir, e como podemos alcançar uma conexão cósmica. Através da mediunidade prática e do despertar espiritual, é possível alcançar um autoconhecimento profundo e uma conscientização espiritual. Vamos descobrir a sabedoria ancestral que nos permite compreender a filosofia da morte e o surgimento espiritual. Além disso, vamos refletir sobre como Deus e a espiritualidade se relacionam com a nossa jornada terrena. A verdade após a morte é mais do que apenas uma simples crença, é uma realidade que pode ser alcançada através da conexão com o universo e a nossa própria consciência cósmica.
Vídeo extraído do canal "Evoluir é o que importa" youtube: https://www.youtube.com/@Lelis2209