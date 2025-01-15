BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Quem Morre Não Dorme Nem Descansa - A verdade Após o Desencarne
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
13 views • 8 months ago

Quem Morre Não Dorme, Nem Descansa: A verdade após a morte. Neste vídeo, vamos explorar os conceitos de vida e morte, e como eles se relacionam com a espiritualidade. Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte, se os espíritos inquietos continuam a existir, e como podemos alcançar uma conexão cósmica. Através da mediunidade prática e do despertar espiritual, é possível alcançar um autoconhecimento profundo e uma conscientização espiritual. Vamos descobrir a sabedoria ancestral que nos permite compreender a filosofia da morte e o surgimento espiritual. Além disso, vamos refletir sobre como Deus e a espiritualidade se relacionam com a nossa jornada terrena. A verdade após a morte é mais do que apenas uma simples crença, é uma realidade que pode ser alcançada através da conexão com o universo e a nossa própria consciência cósmica.


Vídeo extraído do canal "Evoluir é o que importa" youtube: https://www.youtube.com/@Lelis2209

Keywords
despertarespiritualidadeexpansao da consciencia
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy