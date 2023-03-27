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PATRIOT NURSE AMERICA UNDER JUDGEMENT NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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350 views • 03/27/2023

PATRIOT NURSE IS A REGISTERED NURSE. SHE'S ALSO EXCELLED IN THE USE OF WEAPONS FOR HER ELF PROTECTION. PATRIOT NURE HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE IN THE USE OF HERBS, VITAMINS AND MINERALS. I'VE BEEN FOLLOWING HER FOR A FEW YERS NOW AND APPRECIATE HER EXTENSIVE KNOWLEDGE IN ALL FACETS OF LIFE. YOU WOULD DO WELL TO FOLLOW HER IF YOU CARE ABOUT SURVIVAL I THESE END TIMES. PATRIOT NURSE IS A MESSIANIC AND HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF SCRIPTURE. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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