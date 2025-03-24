GUERRA ESPACIAL SECRETA

Guardião Solar



Solar Warden é um programa espacial secreto executado pelos EUA. Força Espacial. É responsável por monitorar todo o tráfego de entrada e saída no sistema solar. Ele patrulha e defende o nosso sistema solar. Ele também viajará para outros sistemas estelares para missões ofensivas. Em torno do final dos anos 90, Solar Warden mudou seu nome para Radiant Guardian.



O Radiant Guardian é dividido em duas frotas: uma frota militar/defensiva e uma frota científica/responsável.



Antes que uma nave extraterrestre possa entrar em nosso sistema solar, ela recebe protocolos transmitidos de um dos vários faróis fora do nosso sistema solar. Eles são instruídos a parar dentro de um determinado quadrante antes de enviar um amigo ou inimigo de identificação. Eles então recebem uma rota de voo de um controlador de tráfego aéreo.



O sistema solar é dividido em grades que são ainda mais divididas em zonas de patrulha. Estas são zonas onde nenhuma embarcação deve estar presente. Os invasores são evitados ou engajados, dependendo das circunstâncias. Os portadores implantam várias oscilações aéreas de uma só vez em cada patrulhar uma zona. Depois, eles retornam ao porta-aviões para patrulhar uma nova rede.



A frota Solar Warden é composta por mais de oito grupos de batalha. A frota é feita de porta-carregadores, caças, ônibus triangulares, embarcações de pesquisa, navios de transporte de tropas, navios-hospital e navios de abastecimento. Os transportadores podem ter até dois quilômetros. Os pequenos transportadores são modulares e podem funcionar como embarcações de pesquisa, navios de transporte de tropas ou navios hospitalares.