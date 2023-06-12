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'HOW TO BOYCOTT THE HOMOSEXUAL AGENDA!
EARTH SHAKING NEWS
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22 views • 06/12/2023

ARE YOU SICK & TIRED OF AMERICAN CORPORATIONS SHOVING THE HOMOSEXUAL AGENDA DOWN YOUR THROAT? IT'S TIME AMERICANS VOTE WITH THEIR TAX DOLLARS AND BUY NON AMERICAN. MY WIFE AND I ARE SICK OF WALMART, TARGAT AND OTHER ANTI-GOD CORPORATIONS SHOVING THIS EVIL AGENDA IN OUR FACES. TUMU HAS PROVED TO US IN THE LAST SEVERAL MONTHS IT IS AN HONEST COMPANY AND CARES ABOUT ITS CUSTOMERS WITHOUT SOME SEXUAL AGENDA AT HAND. BELIEVE ME THE HOMOSEXUAL AGENDA ISN'T TOLERATED IN THE MIDDLE EAST AND SEVERAL PARTS OF ASIA. AMERICA HAS BECOME THE WORLD'S FAG NATION. STOP GIVING AMERICANS CORPORATION YOUR MONEY WHEN THAT DON'T RESPECT THE AMERICAN WAY OFF LIFE. WHEN AMERICA IS CRUSHED FINANCIALLY YOU'LL ONLY HAVE YOURSELF TO BLAME WHEN IT'S DESTROYED. WAKEUP!

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