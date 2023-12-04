BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'AMERICA IS SATANIC MYSTERY BABYLON & WILLBE DESTROYED!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
121 views • 12/04/2023

THIS EXERCISE IN SATANISM PROVES AMERICA IS TRULY EVIL. IT USED TO BE ALL THIS SHEER EVIL WAS HIDDEN BEHIND A BLACK CURTAIN. NOW THERE'S NO STOPPING AS SATANISM IS THROWN RIGHT IN OUR FACES NOW. CHILDREN ARE BEING RAPED AND THE PEDOPHILES AREN'T EVEN JAILED. I'M 75 AND SICKENED BY ALL THIS SHEER EVIL. AMERICA CANNOT BE SAVED AND WILL BE DESTROYED IN THE VERY NEAR FUTURE. I HOPE YOU HAVE PLENTY OF GUNS AND AMMO BECAUSE THIS SATANIC GOVERNMENT HAS DECLARED ON ALL AMERICANS NOW. IT'S CLEAR THE MILLIONS OF ILLEGALS POURING INTO AMERICA ARE HERE TO REPLACE ALL AMERICANS. THE ILLEGALS WILL COME AFTER US WHEN THE GOVERNMENT STOPS GIVING THEM FREE EVERYTHING...WAKEUP!

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy