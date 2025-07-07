© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Shahadat Imam Hussain (R.A) Ke Baad Yazeed Ka Anjam 💔 | Bayan by Syed Farooq Shah Saifi | Muharram
https://darulquranalsaeedia.com/
https://jamiasaeediadarulquran.com/
📝 Description:
Syed Farooq Shah Saifi Sahib ka dil ko choo lenay wala bayan jismein Shahadat-e-Imam Hussain Ibn Ali (R.A) ke baad Yazeed ke anjam aur uski ruswai ka tazkira kiya gaya hai.
Karbala mein zulm karne walon ka anjaam tareekh mein humesha ke liye likh diya gaya.
Yeh bayan har us dil ke liye paighaam hai jo haq o batil ke farq ko samajhna chahta hai.
Imam Hussain R.A ka maqam, unka hosla aur Yazeed ka anjam har insaan ke liye sabak hai.
📍 Bayan by: Syed Farooq Shah Saifi
📽️ Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#ShahadatImamHussain #YazeedKaAnjam #SyedFarooqShahSaifi #Muharram2025 #Karbala #JamiaSaeediaDarulQuran #YaHussain #IslamicBayan #KarbalaKaWaqia #HaqVsBatil