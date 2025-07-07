BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Shahadat Imam Hussain (R.A) Ke Baad Yazeed Ka Anjam 💔 | Bayan by Syed Farooq Shah Saifi | Muharram
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 2 months ago

Shahadat Imam Hussain (R.A) Ke Baad Yazeed Ka Anjam 💔 | Bayan by Syed Farooq Shah Saifi | Muharram

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

Syed Farooq Shah Saifi Sahib ka dil ko choo lenay wala bayan jismein Shahadat-e-Imam Hussain Ibn Ali (R.A) ke baad Yazeed ke anjam aur uski ruswai ka tazkira kiya gaya hai.

Karbala mein zulm karne walon ka anjaam tareekh mein humesha ke liye likh diya gaya.

Yeh bayan har us dil ke liye paighaam hai jo haq o batil ke farq ko samajhna chahta hai.

Imam Hussain R.A ka maqam, unka hosla aur Yazeed ka anjam har insaan ke liye sabak hai.


📍 Bayan by: Syed Farooq Shah Saifi

📽️ Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#ShahadatImamHussain #YazeedKaAnjam #SyedFarooqShahSaifi #Muharram2025 #Karbala #JamiaSaeediaDarulQuran #YaHussain #IslamicBayan #KarbalaKaWaqia #HaqVsBatil

Keywords
jamia saeedia darul quransyed farooq shah saifimuharram 2025islamic historyshahadat imam hussainyazeed ka anjamkarbala waqiahaq aur batilimam hussain ka bayan
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy