Mavorim - Ab Amitia Pulsae (2023) (DE) (FHD)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mavorim @ https://shop.purity-through-fire.com/
Black Metal
01 - Zeitgeist 00:00
02 - Ein Zerrbild Aller Leiden 02:38
03 - Das Joch Der Schande 06:08
04 - Bis Nur Noch Knochen Übrig Bleibt 11:26
05 - Was Des Lebens Nicht Wert 18:04
06 - Zerinne Im Nichts 22:20
07 - Die Andere Seite Deines Traumes 28:28
08 - Unter Den Mühlen Der Zeit 34:57
09 - Das Schluchzen Und Wimmern 38:30
10 - Erlischt Für Immer Nun Das Licht 45:17
11 - Endzeit 50:00
00:0001 - Zeitgeist
02:3802 - Ein Zerrbild Aller Leiden
06:0803 - Das Joch Der Schande
11:2604 - Bis Nur Noch Knochen Übrig Bleibt
18:0405 - Was Des Lebens Nicht Wert
22:2006 - Zerinne Im Nichts
28:2807 - Die Andere Seite Deines Traumes
34:5708 - Unter Den Mühlen Der Zeit
38:3009 - Das Schluchzen Und Wimmern
45:1710 - Erlischt Für Immer Nun Das Licht
50:0011 - Endzeit