Hazrat Abu Bakar Siddique R.A Ka Jazba e Jihad | Rozay Wale Sahaba Ka Waqia | Mustanad Islami Waqia

📜 Description:

Ek martaba Nabi Kareem ﷺ ne Sahaba se poocha:

"Ma'shaAllah! Batao kis kis ne aaj roza rakha?"

Sahaba ne jawab diye, lekin sab se pehle Hazrat Abu Bakar Siddique R.A ne haan mein jawab diya.





Nabi ﷺ ne phir farmaya:

"Kis ne kisi ka janaza diya?"

Hazrat Abu Bakar R.A ne phir se haan mein jawab diya.





Phir poocha:

"Kis ne kisi gareeb ko khana khilaya?"

Hazrat Abu Bakar R.A ne phir haan kaha.





Aur aakhir mein poocha:

"Kis ne Allah ke raaste mein jihad kiya?"

Hazrat Abu Bakar Siddique R.A ne phir haan mein jawab diya.





🌟 Nabi ﷺ ne farmaya:

"Jisne ye sab ek hi din mein kiya ho, wo jannat mein zarur jaye ga!"





Yeh waqia Hazrat Abu Bakar R.A ke imani jazbay, taqwa aur sidq ka azeem saboot hai.





