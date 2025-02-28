BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
boletín informativo - EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS - Dave Hunt
The Berean Call
The Berean Call
Este artículo fue publicado originalmente en enero de 2008.

La Llamada Berea - The Berean Call - TBC

Escudriñar Las Escrituras Diariamente 24/7

Hechos 17:11


Como todos nosotros sabemos la oración del “Padre Nuestro” nunca fue orada por nuestro Señor. Tal oración fue un modelo de oración: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre...” (Mateo 6:9). El repetir éstas palabras continuamente (en vez de usarlas como un modelo para orar espontáneamente de nuestro corazón) sería desobedecer a nuestro Señor y hacer lo que Él estrictamente prohibió: “Vanas repeticiones” (Mateo 6:7).

Ciertamente esta oración es para aquellos quienes conocen a Dios como su Padre Celestial. Existe un grave error y el cual es muy común entre los que practican lo que se llama el seudo-cristianismo el creer en que Dios es el Padre de todos y que todos los hombres somos hermanos. En una servicio típico de la Iglesia Unitaria, por ejemplo, se repite al unísono: “Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto no voy a contraer enfermedades.” Estas “confesiones o afirmaciones positivas” han engañado a multitudes. Pablo declara que uno no es hijo de Dios automáticamente sino que uno llega (se hace, se convierte, pasa de un estado pecaminoso a un estado espiritual) a ser hijo de Dios: “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3:29). Está bien claro que esta relación hacia Dios como nuestro Padre no proviene del nacimiento natural. Y a aquellos que hacían alarde de ser “Descendientes de Abraham” Cristo les respondió: “Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir” (Juan 8:44). A consecuencia de la rebelión de Adán y Eva, ellos resultaron ser seguidores de Satanás “el dios de este mundo” (2 Corintios 4:4), e hicieron al diablo el patriarca de la humanidad.


Por favor visite nuestro sitio web:

https://www.thebereancall.org/spanish


Lea o descargue nuestro libro gratuito titulado:

¿QUÉ AMOR ES ESTE?

https://www.thebereancall.org/content/wlits


Para ver nuestra serie "Una Mujer Cabalga La Bestia"

https://www.youtube.com/watch?v=LPseGGHn5FY&list=PL8h-hZqvqAk8dJtUjUWwM-CbJa5m00BY-


Visite nuestro boletín en línea:

https://www.thebereancall.org/content/los-elegidos-una-narraci-n-ficticia


Para más recursos

https://store.thebereancall.org/shop/category/language-spanish-154


Para ver este Newsletter en inglés:

https://thebereancall.subspla.sh/t7gvcf3


Para más información sobre el Mormonismo: (en Inglés)

https://www.thebereancall.org/topic/mormonism


Music Attribution:

"No Frills Cumbia" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


"Open Those Bright Eyes" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

