boletín informativo - EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS - Dave Hunt

Como todos nosotros sabemos la oración del “Padre Nuestro” nunca fue orada por nuestro Señor. Tal oración fue un modelo de oración: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre...” (Mateo 6:9). El repetir éstas palabras continuamente (en vez de usarlas como un modelo para orar espontáneamente de nuestro corazón) sería desobedecer a nuestro Señor y hacer lo que Él estrictamente prohibió: “Vanas repeticiones” (Mateo 6:7).

Ciertamente esta oración es para aquellos quienes conocen a Dios como su Padre Celestial. Existe un grave error y el cual es muy común entre los que practican lo que se llama el seudo-cristianismo el creer en que Dios es el Padre de todos y que todos los hombres somos hermanos. En una servicio típico de la Iglesia Unitaria, por ejemplo, se repite al unísono: “Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto no voy a contraer enfermedades.” Estas “confesiones o afirmaciones positivas” han engañado a multitudes. Pablo declara que uno no es hijo de Dios automáticamente sino que uno llega (se hace, se convierte, pasa de un estado pecaminoso a un estado espiritual) a ser hijo de Dios: “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3:29). Está bien claro que esta relación hacia Dios como nuestro Padre no proviene del nacimiento natural. Y a aquellos que hacían alarde de ser “Descendientes de Abraham” Cristo les respondió: “Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir” (Juan 8:44). A consecuencia de la rebelión de Adán y Eva, ellos resultaron ser seguidores de Satanás “el dios de este mundo” (2 Corintios 4:4), e hicieron al diablo el patriarca de la humanidad.





