boletín informativo - EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS - Dave Hunt

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este artículo fue publicado originalmente en enero de 2008.
La Llamada Berea - The Berean Call - TBC
Escudriñar Las Escrituras Diariamente 24/7
Hechos 17:11
Como todos nosotros sabemos la oración del “Padre Nuestro” nunca fue orada por nuestro Señor. Tal oración fue un modelo de oración: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre...” (Mateo 6:9). El repetir éstas palabras continuamente (en vez de usarlas como un modelo para orar espontáneamente de nuestro corazón) sería desobedecer a nuestro Señor y hacer lo que Él estrictamente prohibió: “Vanas repeticiones” (Mateo 6:7).
Ciertamente esta oración es para aquellos quienes conocen a Dios como su Padre Celestial. Existe un grave error y el cual es muy común entre los que practican lo que se llama el seudo-cristianismo el creer en que Dios es el Padre de todos y que todos los hombres somos hermanos. En una servicio típico de la Iglesia Unitaria, por ejemplo, se repite al unísono: “Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto no voy a contraer enfermedades.” Estas “confesiones o afirmaciones positivas” han engañado a multitudes. Pablo declara que uno no es hijo de Dios automáticamente sino que uno llega (se hace, se convierte, pasa de un estado pecaminoso a un estado espiritual) a ser hijo de Dios: “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3:29). Está bien claro que esta relación hacia Dios como nuestro Padre no proviene del nacimiento natural. Y a aquellos que hacían alarde de ser “Descendientes de Abraham” Cristo les respondió: “Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir” (Juan 8:44). A consecuencia de la rebelión de Adán y Eva, ellos resultaron ser seguidores de Satanás “el dios de este mundo” (2 Corintios 4:4), e hicieron al diablo el patriarca de la humanidad.
Por favor visite nuestro sitio web:
https://www.thebereancall.org/spanish
Lea o descargue nuestro libro gratuito titulado:
¿QUÉ AMOR ES ESTE?
https://www.thebereancall.org/content/wlits
Para ver nuestra serie "Una Mujer Cabalga La Bestia"
https://www.youtube.com/watch?v=LPseGGHn5FY&list=PL8h-hZqvqAk8dJtUjUWwM-CbJa5m00BY-
Visite nuestro boletín en línea:
https://www.thebereancall.org/content/los-elegidos-una-narraci-n-ficticia
Para más recursos
https://store.thebereancall.org/shop/category/language-spanish-154
Para ver este Newsletter en inglés:
https://thebereancall.subspla.sh/t7gvcf3
Para más información sobre el Mormonismo: (en Inglés)
https://www.thebereancall.org/topic/mormonism
Music Attribution:
"No Frills Cumbia" Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Open Those Bright Eyes" Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License