Почему Человечество Может Исчезнуть Через 5-7 лет?

Наш мир на грани катастрофы. Человечество — на грани вымирания. Чудовищные стихийные бедствия по всему миру уносят жизни сотен тысяч людей. Но мы не хотим видеть эту правду. Мы закрываем на неё глаза. Скоро мы не сможем этого делать.





2 декабря 2023 года в 17:00 по Гринвичу на международном онлайн-форуме “Глобальный кризис. Ответственность” впервые без цензуры мы узнаем о том, что угрожает нашей планете и какие пути спасения возможны.





Мы подходим к точке невозврата, когда наша планета станет мёртвой, как Марс. Нам лгут и скрывают правду о том, что на самом деле происходит с нашей планетой. А те, кто пытаются открыть глаза миру, подвергаются цензуре и преследованиям.





Но мы, люди, не можем смириться с такой участью. У нас есть шанс спасти не только самих себя, но и планету. Учёные тридцать лет искали способ избежать самой страшной катастрофы. Мы имеем право знать всю правду.





Эта правда будет раскрыта всему миру в прямом эфире 2 декабря 2023 года в 17:00 по Гринвичу на международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Ответственность».





Не упустите возможность присутствовать на этом форуме, если вам не безразлично ваше будущее и будущее ваших близких. Это может стать последним шансом для человечества избежать глобальной катастрофы. Помните, что между нами и полным уничтожением остаётся всего один шаг.





2 декабря 2023 года в 17:00 по Гринвичу смотрите форум на вашем языке на сайте https://creativesociety.com/ru









▶️ Смотреть онлайн-трансляцию форума на канале «Созидательное общество» на платформе YouTube:

https://www.youtube.com/live/9CISj94Q...





✅ Посмотреть форум без цензуры можно на канале «Созидательное общество» на медиаплатформе Rumble: https://rumble.com/c/CreativesocietyO...





📍 Смотрите предыдущий международный форум «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creativesociety.com/ru/global...



