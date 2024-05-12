Україна під вогнем - Послання від Господа

Дорогі друзі,

Залишилося дуже мало часу.

Будь ласка, прийміть це важливе повідомлення близько до серця.



Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть у розділі коментарів.

Я зроблю все можливе, щоб відповісти на них, якщо зможу.

Але, будь ласка, зберігайте повагу і доброзичливість.



Дякую за перегляд.

З християнськими вітаннями.

