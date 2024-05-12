Україна під вогнем - Послання від Господа

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Дорогі друзі,
Залишилося дуже мало часу.
Будь ласка, прийміть це важливе повідомлення близько до серця.
Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть у розділі коментарів.
Я зроблю все можливе, щоб відповісти на них, якщо зможу.
Але, будь ласка, зберігайте повагу і доброзичливість.
Дякую за перегляд.
З християнськими вітаннями.