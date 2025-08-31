BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Seis de Bomba | Loíza Puerto Rico
4 views • 3 weeks ago

Estás viendo imágenes de un baile de Bomba en Loíza para el 1955 filmado para la película "Nenén de la Ruta Mora". Ritmo de "seis de Bomba" y los tambores de cuña tienen afinación grave. La cantadora está vestida de azul marino. Hay un tocador con un solo cuá y hay un güirero en vez de maraca. Alegadamente, los bailadores fueron actores contratados y no necesariamente bailadores genuinos.


@V_jigante

Instagram | Telegram


V-jigante

Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer


#bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante




puerto ricobombafolkloreworld musiclatin musicjibarovejigante
