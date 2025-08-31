Seis de Bomba | Loíza Puerto Rico

Estás viendo imágenes de un baile de Bomba en Loíza para el 1955 filmado para la película "Nenén de la Ruta Mora". Ritmo de "seis de Bomba" y los tambores de cuña tienen afinación grave. La cantadora está vestida de azul marino. Hay un tocador con un solo cuá y hay un güirero en vez de maraca. Alegadamente, los bailadores fueron actores contratados y no necesariamente bailadores genuinos.





