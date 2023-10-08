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OCCULT CIA CONTROLS ALL MSM MEDIA HERE'S PROOF!
EARTH SHAKING NEWS
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119 views • 10/08/2023

THROUGH OPERATION MOCKINGBIRD THE NAZI CIA SEIZED THE MAINSTREAM MEDIA NEARLY 75 YEARS AGO. THIS IS WHY THE AMERICAN PEOPLE HAVE BEEN DENIED THE REAL TRUTH EVER SINCE. YOU GET SOME TRUTH OR NO TRUTH WHEN YOU WATCH THESE SATAN CONTROLLED 666 MEDIA CHANNELS. NOTICE ALL ENTITIES LIKE SBN-JIMMY SWAGART MINISTRY, PERRY STONE MINISTRY, CBN, TBN, JOEL OLSTEEN MINISTRY, DAY STAR MINISTRY, FBI, CIA, FEED THE CHILDREN, DEA & SO ON...ISN'T IT TIME YOU WAKEUP AND REALIZE OUR SATNIC GOVERNMENT CONTROLS EVERYTHING EVEN THE FAKE MEGGA PREACHERS! WE'RE IN THE TRIBULATION NOW...

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