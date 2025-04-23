SÍMBOLOS DE UM CÉU ALIENÍGENA EPISÓDIO 2: Marte: O Planeta Marcado por Raios

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Poucos planetas têm sido objeto de estudo mais intenso do que Marte. Apesar desses esforços, há muito sobre o nosso vizinho planetário que permanece indefinida para nós. Como, por exemplo, podemos logicamente representam o volume e profundidade de várias crateras e sulcos que marcam a superfície de Marte?
Assim começa a viagem do segundo episódio dos Símbolos de um Céu Alienígena, uma dissecção fascinante de cada formação proeminente presente na superfície do planeta, e as teorias que propõem respostas para como eles se originaram.
Uma vez considerado um vazio deserto estéril de qualquer medida de atividade, a nossa compreensão do planeta Marte tem evoluído significativamente ao longo do tempo. No entanto, a cosmologia moderna freqüentemente recai sobre teorias antiquadas ao tentar explicar sulcos intermináveis, entalhes, esculturas e entalhes do planeta.
Especialistas há muito tempo consideram que estas imperfeições resultam de interações com asteróides e cometas variados ao longo de milhões de anos. Mas, a especificidade de muitos destas crateras - incluindo as suas formas, muitas vezes, peculiares, tamanhos e localizações - exclui esta possibilidade.
Tal como no primeiro episódio da série, as conexões são feitas entre o nosso presente de busca por respostas e as crenças dos nossos antepassados antigos que provavelmente foram apresentados com uma paisagem muito mais volátil e ativa celestial. Eles interpretaram esses fenômenos como o funcionamento do todo-poderoso deuses a quem eles consideravam com horrorizada reverência.
Enquanto esse pensamento pode ser considerado ingênuo intensamente a cultura científica de hoje, ele ainda poderia representar uma chave poderosa para alcançar as explicações plausíveis que continuam a nos mistificar.
Pegando pistas a partir desses ancestrais, Símbolos de um Céu Alienígena explora a possibilidade de que estas "cicatrizes" só poderiam ter sido o produto de descargas elétricas interplanetárias, os raios cósmicos de tipos que ocorrem quando os planetas próximos a colisão orbital.
Autoritariamente narrado por Mitologia Comparada, David Talbott apresenta hipótese de apoiar a veracidade deste pedido, incluindo uma série de testes de laboratório que supostamente impedem quaisquer outras conclusões.