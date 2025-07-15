Nuremberg 2.0 really started. Sentencing in six weeks. / ニュルンベルク2.0が本当に始まりました。判決は6週間後。

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ニュルンベルク2.0が本当に始まった。
速報：オランダの裁判所がグローバルエリートを名指し
オランダのリーワルデンで、世界的な大騒動を引き起こす可能性のある歴史的な裁判が行われた翌日だ。
法廷の中で、私は自分の耳でそれを聞いた：ビル・ゲイツ、ウルズラ・フォン・デア・ライエン、アルバート・ブーラ、クラウス・シュワブ、マーク・ルッテ。
彼ら全員が共謀、生物テロ、人道に対する罪で名指しされ、告発された。
彼らはこの裁判を止めようとして、主任弁護士のアルノ・ファン・ケッセルを逮捕し、目隠しをし、手錠をかけ、最高警備の刑務所に収監した。
しかし、約200件の証拠書類が法廷に提出された。
これは通常の審理ではなかった。これは何か巨大なものの始まりだ。
判決は6週間後に下される。
これが進めば、世界の指導者たちが刑事訴追される可能性がある。
世界が注目し、人々が立ち上がっている。
ニュルンベルク2.0が始まったのだ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
President Trump posted the sentencing scene of a military court in Nuremberg to Truth
https://www.brighteon.com/443b9739-aa58-42da-8ed6-0f853eb9d8e2
"I just followed orders" is not a legal defense.
「ただ命令に従っただけだ」というのは法的な弁護にはなりません。あなたは戦争犯罪で裁判にかけられ、責任を問われることになるでしょう。