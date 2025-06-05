NEUROMODULATION - LA STRATÉGIE DE LA CLEPTOCORPORATOCRATIE.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Session parlementaire en séance plénière en Uruguay, le 3 juin 2025.
Le député Gustavo Alberto Salle Lorier, du parti Identidad Soberana, a fait une présentation en séance plénière après la visite, le 30 mai dernier, du neuroscientifique Rafael Yuste (directeur du projet cerveau), où il a confirmé que la neuromodulation est une réalité.
Gustavo Salle avertit tous les politiciens : la neuromodulation est une arme développée par les Forces armées des États-Unis pour contrôler l'être humain.
💯 Vidéo traduite en français par l'équipe de M-Power Translations.
