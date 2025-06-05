BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
NEUROMODULATION - LA STRATÉGIE DE LA CLEPTOCORPORATOCRATIE.
Fritjof Persson
Fritjof Persson
14 views • 3 months ago

Session parlementaire en séance plénière en Uruguay, le 3 juin 2025.


Le député Gustavo Alberto Salle Lorier, du parti Identidad Soberana, a fait une présentation en séance plénière après la visite, le 30 mai dernier, du neuroscientifique Rafael Yuste (directeur du projet cerveau), où il a confirmé que la neuromodulation est une réalité.


Gustavo Salle avertit tous les politiciens : la neuromodulation est une arme développée par les Forces armées des États-Unis pour contrôler l'être humain.


📺 Rumble :


https://rumble.com/v6ub48f-neuromodulation-la-stratgie-de-la-cleptocorporatocratie..html?mref=36f65j&mc=ebrql


📺 Odysee:


https://odysee.com/@mpowertranslations:e/NEUROMODULATION-LA-STRAT%C3%89GIE-DE-LA-CLEPTOCORPORATOCRATIE:b



💯 Vidéo traduite en français par l'équipe de M-Power Translations.


🌐 Canal Telegram :


https://t.me/mpowertranslations

Keywords
neuromodulationla strategiede la cleptocorporatocratie
