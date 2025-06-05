NEUROMODULATION - LA STRATÉGIE DE LA CLEPTOCORPORATOCRATIE.

Session parlementaire en séance plénière en Uruguay, le 3 juin 2025.





Le député Gustavo Alberto Salle Lorier, du parti Identidad Soberana, a fait une présentation en séance plénière après la visite, le 30 mai dernier, du neuroscientifique Rafael Yuste (directeur du projet cerveau), où il a confirmé que la neuromodulation est une réalité.





Gustavo Salle avertit tous les politiciens : la neuromodulation est une arme développée par les Forces armées des États-Unis pour contrôler l'être humain.





