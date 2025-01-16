Iyah May - Karmageddon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Iyah May : doktorka, která byla v první linii při plandemii
Zrušili ji kontrakt, protože se nedala a nezměnila text své písně Karmageddon.
Tak ho vydala na vlastní pěst a nyní je #2 v Top písních.
Všechen kredit jde zpěvačcce Iyah May, která stojí v pravdě! Ať jest chráněna a zahrnuta pravou Boží láskou a podporou!
Buď jako Iyah. Je třeba říct "Ne" lžím a satanistům!
