Co to jest wibracja? Rozbłyski słoneczne Info 26.01.2025

https://youtu.be/MyxGbhhFm2s?si=R_gVO1ch6uoJpI4F



Chciałbym podziękować wszystkim widzom i słuchaczom, którzy wspierają moją twórczość. Dzięki Waszemu wsparciu kanał będzie mógł się rozwijać.





Konto bankowe Revolut





Frank Kozłowski





FR76 2823 3000 0182 7741 2543 825





REVOFRP2





Przeznaczenie





Radiowizjevisionen





https://gofund.me/07754c77





https://www.patreon.com/FrankKozlowski/shop