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'CHILD SEX TRANSPORTING IS REAL!
EARTH SHAKING NEWS
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180 views • 08/12/2023

ARE YOU AWAKE YET! THE WORLD IS POSSESSED BY CHILD SEX TRANSPORTING AND IT'S EXPLODING. SINCE THE CORRUPT LEGAL SYSTEM DOES LITTLE OR NOTHING TO STOP IT. ALL CHILDREN ARE PREY TO THIS INSANE POSSESSION. YOUR CHILDREN ARE A TARGET AND YOU DON'T EVEN KNOW IT. 1,000'S OF CHILDREN GO MISSING EVERY YEAR IN THE U.S. ALONE. THE WHOLE WORLD HAS GONE MAD NOW AND NOTHING IS STOPPING IT. YOU BETTER KEEP A CLOSE EYE ON YOUR CHILDREN. HOPEFULLY RUSSIA AND CHINA WILL NUKE MYSTERY BABYLON AMERICA AND END THIS CHILD SACRIFICE RITUAL. AMERICA HAS GONE INSANE AND ITS TIME FOR DIVINE JUDGEMENT TO END THIS HELLISH NIGHTMARE WE'RE IN NOW. WAKEUP!

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