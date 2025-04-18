BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
La solución de tu salud está ahora en tus manos—¡No en las farmacéuticas!
15 views • 5 months ago

Dr. h.c. Andreas Ludwig Kalcker, investigador biofísico que descubrió el CDS, un proceso médico electrotérmico innovador para soluciones de salud humana.

CDS es una solución acuosa concentrada de dióxido de cloro al 0,3% (3000ppm), sin contenido de clorito sódico (NaClO2) en solución y con un pH neutro.

Según estudios in vitro e in vivo, el dióxido de cloro en forma de CDS se descompone en sal (en cantidades mínimas) y oxígeno en el organismo. Por lo tanto, el CDS es capaz de aumentar los niveles de oxígeno en la sangre, tanto si se utiliza por vía oral como intravenosa. Al mismo tiempo, elimina los agentes patógenos gracias a su reconocida capacidad biocida y reduce rápidamente la acidez metabólica, que es la verdadera causa de la mayoría de las enfermedades conocidas hoy en día.

El último libro de Andreas Ludwig Kalcker, Bye-Bye Covid, contiene una impresionante investigación sobre las lesiones causadas por las vacunas y cómo el CDS, a través de un proceso de oxidación, superan a este virus y muchas otras afecciones de salud. Este libro es de lectura obligada para los profesionales de la medicina y las personas que quieran encontrar soluciones a muchos problemas derivados de esta inoculación.

Para más información, visite:

 

https://andreaskalcker.com

 

Keywords
cancervacunasresfrios
