Μόρφου Νεόφυτος γιὰ τὰ κατεχόμενα, τοὺς Ἁγίους τῆς Εὔβοιας καὶ τὸ σχολεῖο ποὺ ἑτοιμάζει (20.01.2025)

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, κ. Νεόφυτος, ἀποκαλύπτει τὸ πὼς κατάφερε τὸ 2003 ποὺ ἄνοιξαν τὰ πρῶτα ὁδοφράγματα στὴν κατεχόμενη Κύπρο νὰ λειτουργήσει τὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμμαντος, τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεώς του. Ὁ ἱερὸς ναὸς παρέμενε κλειστὸς καὶ ἄθικτος ἀπὸ τὸ 1974, ἔτος τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς. Ὁ μόνος σὲ ὅλη τὴν κατεχόμενη Κύπρο ποὺ δὲν βεβηλώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἢ δὲν καταστράφηκε ἀπὸ τὴ φθορά τοῦ χρόνου. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, ἦταν ὁ πρῶτος ἱεράρχης ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο καὶ στοὺς ὑπόλοιπους ἱερεῖς νὰ πᾶνε καὶ νὰ λειτουργήσουν στὶς ἐκκλησιές τους. Ὅπως ἀναφέρει: «Πλέον κάθε μήνα γίνονται λειτουργίες. Εἶναι το μεγαλύτερο κήρυγμα ὅτι ἐπιστρέφουμε» Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ κάνει καὶ στοὺς Ἁγίους τῆς Εὔβοιας, Ἰάκωβο, Ἰωάννη τὸν Ρῶσο καὶ Δαυίδ, στοὺς ὁποίους ἀνεγείρει ἕνα Ἀρχοντικὸ στὴν κοινότητα Ἀκακίου. Ἀκριβῶς, δίπλα, θὰ χτίσει τὸν κεντρικὸ ἱερὸ ναὸ ποὺ θὰ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν πνευματικό του πατέρα, Ἅγιο Ἰάκωβο τῆς Εὔβοιας. Ἑπόμενος στόχος του, στὸ ἴδιο οἰκόπεδο νὰ χτιστεῖ καὶ ἕνα σχολεῖο Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργεῖ καὶ θὰ συντηρεῖται ἀπό τα ἔσοδα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Θὰ διδάσκει σὲ παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου, δημοτικοῦ καὶ γυμνασίου τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τέχνη. Ἡ συνέντευξη παραχωρήθηκε στὴν Ιωάννα Καραγιάννη γιὰ λογαριασμὸ τού Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας καὶ ἀναρτήθηκε στὶς 20 Ἰανουαρίου, 2025. Πηγή: Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας