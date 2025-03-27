BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
🚨 Alerta Roja; ¡El Funcionamiento del Hígado se ha reducido hasta el 5-10%!
Nutriólogo Hugo Robin
Nutriólogo Hugo Robin
23 followers
11 views • 5 months ago

Recientes resultados del Dr. Edward Group, el gran experto mundial en desintoxicación, han encontrado que actualmente la mayoría de las personas ahora cuentan con un hígado cuyo funcionamiento se encuentra tan solo entre un 5-10%.

Como profesional de salud te puedo decir que esto es extremadamente desconcertante y, a su vez responde claramente a muchos problemas de salud que esta pasando la población.

Sin embargo, afortunadamente podemos corregir eso desintoxicando y tonificando al hígado efectivamente.

Acompañame en este video para conocer más a fondo sobre qué puedes encaminarte hacia la salud radiante.

~~~~

Videos/enlaces mencionados:

¡Las 7 Desintoxicaciones para una Salud Radiante!

https://www.brighteon.com/a08407b3-4e29-4bb6-a4f2-181f0b66be69

~~~~

Nuestros medios:

Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/

Blog: https://despertandosalud.com/

Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈


Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin

Keywords
hugo robindespertando saludhigadoalerta roja
