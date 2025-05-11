Die kommunistische Ideologie - FTAOL

Es ist längst kein Geheimnis mehr und es bemüht sich auch niemand wirklich zu verschleiern,

dass die ganze Welt dem Zionismus huldigt bzw. sich dem Loxismus verschrieben hat.





Schaut man sich die stetig zuspitzende Situation überall an, betreffend Unsicherheit, Inflation, Kriege und Waffenlieferungen, Opfer die niemanden interessieren und Täter Gedenkdemonstrationen bekommen, überall Homosexualität und Perversion (beginnend in Kita und Schule), entartete Kunst und Zerstörung von alten Denkmälern und die völlige Abschaffung echter Vielfalt und Rassen zu einem Einheitsmatsch.

Und das ist nur ein kleiner Überblick, wer mit offenen Augen die Welt sieht, kann diesen Wahn nicht übersehen.

Dazu kommen auch noch weitere verschlimmernde Faktoren, die zur völligen Versklavung und Auslöschung des Einzelnen dienen, wie die ganze Digitalisierungs-Agenda, die Wallets, E-Patientenakten, Bürger-ID und EUID, CO2-Punktekonto, biometrische Erfassung für ALLES (Pässe, Ein- und Ausreise), wo alles in die Richtung ins Social Scoring geht, wo jeder Schritt erfasst, bewertet und ggf belohnt oder bestraft wird.





Es gibt so viele Flammen, die unser Leben nachhaltig vernichten werden und die Zukunft der nachfolgenden Generationen in nie gekannte Höllen stoßen wird..

Daher tut was ihr könnt, solange ihr noch könnt..





