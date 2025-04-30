Episode 89: Parallelgesellschaften – ein Gespräch mit Henna Maria

Ist es möglich, das Naturrecht im Alltag umzusetzen? Ist das insbesondere möglich in einer Gesellschaft wie der unseren, die auf Lüge und Gewalt aufgebaut ist? Wie können wir die kommende Phase des Umbruchs gut überstehen und uns auf die Zeit „danach“ vorbereiten? – Eine Unterhaltung mit einer, die konkrete Schritte unternimmt.

Links:

• Der Stamm:

◦ Kotiinpaluu - https://www.kotiinpaluuheimo.com

◦ Die 9 Grundwerte - https://bannbrecher.de/wp-content/uploads/2025/04/kotiinpaluuheimo-deutsch.pdf

• Henna Maria:

◦ Web - https://hennamaria.community

◦ Telegram - https://t.me/hennamaria22

◦ Facebook - https://www.facebook.com/hennamaria222

◦ Instagram - https://www.instagram.com/hennamaria222

◦ Healing Practice - https://www.wistinorigins.com

◦ Dawn Of Peace - http://dawnofpeace.org

◦ Police For Freedom - https://policeforfreedom.org

◦ Save Our Food - https://saveourfood.net





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

Besucht unsere Website

https://bannbrecher.de

Dort findet ihr weitere Infos zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehmen wir gern auf https://odysee.com/@bannbrecher entgegen.

Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen - gehen wir gern ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist. Trollereien nehmen wir uns die Freiheit unkommentiert zu löschen, damit hier eine Atmosphäre herrscht, in der wir uns angstfrei austauschen können.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/