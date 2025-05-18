ΕΤΗΣΙΩΣ 400.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΜΕ 40.000 ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΕΣ, «Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», άρθρο – πρόταση λύση του Θεοφάνη Τσαπικούνη, («ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑ[ΕΜ]ΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ;» freevolition.gr ) https://ugetube.com/watch/y9dQSPVn2xNBBIs ,





ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΑΡΘΡΟ, που έλαβα με email από τον κύριο Θεοφάνη Τσαπικούνη, From: Fanis Tsapikounis [mailto:[email protected]]

Sent: Friday, May 16, 2025 5:48 PM

Subject: Ετησίως 400.000 εκτρώσεις με τις 40.000 από κοριτσόπουλα, από παιδιά δηλαδή.





Ετησίως 400.000 εκτρώσεις με τις 40.000 από κοριτσόπουλα, από παιδιά δηλαδή.





Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα λέει.





Την ίδια στιγμή έχουμε ετησίως 400.000 εκτρώσεις με τις 40.000 από κοριτσόπουλα, από παιδιά δηλαδή.





Περάν του ηθικού του θέματος και της γενοκτονίας, αν κάποιος ήθελε πραγματικά να οδηγήσει την Ελλάδα σε Ανάταση θα μπορούσε να κάνει το εξής απλό πράγμα:





Εντοπίζεις σε Ήπειρο, Δυτ Μακεδονία, Αν Μακεδονία και Θράκη, ερημωμένα χωριά. Εκεί και μόνο εκεί. Τα επιτάσσεις, τα κάνεις λειτουργικά και προσφέρεις δωρεάν εγκατάσταση σε όλα τα κορίτσια και γυναίκες που θέλουν να κρατήσουν το παιδί τους.





Με ένα καλό μηνιαίο επίδομα και αυστηρούς κανόνες και περιφρούρηση του χώρου, προς αποφυγή παρεκτροπών, κάθε μητέρα θα μπορούσε να μείνει εκεί όσο θέλει και όσο χρειάζεται.





Προσωπικά θα εγκαθιστούσα και μια μοίρα καταδρομών σε μικρή απόσταση από κάθε τέτοιο χωριό, με συνεχείς περιπολίες προς προστασία τους.





Φυσικά όχι από τις υπάρχουσες. Θα συγκροτούσα νέες γιατί όχι πολύ μακριά στο μέλλον, δυστυχώς θα μας είναι χρήσιμες.





Όλα αυτά για να τα κάνεις όμως χρειάζεσαι ισχυρή οικονομία και όχι άρπαγες που στηρίζουν ένα Φεουδαρχικό – Ολιγαρχικό σύστημα.





Και μια ισχυρή οικονομία έρχεται μόνο μέσα από πραγματικούς θεσμούς και μόνο. Φυσικά στην ηγεσία θα πρέπει να βρίσκονται πρόσωπα ηθικά με ηγετικές ικανότητες και γνώσεις.









Ρεκόρ εκτρώσεων ανηλίκων στην τριτοκοσμική Ελλάδα του Μητσοτάκη!

https://www.newsbreak.gr/ellada/878173/ektroseis-anilikoi-tritokosmiki-ellada-kyriakos-mitsotakis/

13.05.2025





Η Ελλάδα του 2025, υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, φαίνεται να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε μια κοινωνική και ηθική κρίση που αποτυπώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο: τον αριθμό των εκτρώσεων, ιδιαίτερα μεταξύ ανήλικων κοριτσιών!





Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 40.000 εκτρώσεις σε κορίτσια κάτω των 18 ετών, ένας αριθμός που όχι μόνο σοκάρει αλλά και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κατεύθυνση της ελληνικής κοινωνίας. Αντί η πολιτεία να επενδύσει στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ουσιαστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η έκτρωση έχει προωθηθεί από ορισμένους κύκλους ως «δικαίωμα» και «πρόοδος», λες και η διακοπή μιας ανθρώπινης ζωής αποτελεί επίτευγμα του σύγχρονου πολιτισμού. Πού είναι η εκπαίδευση που θα δώσει στα νέα παιδιά τα εργαλεία να αποφύγουν τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες; Πού είναι οι καμπάνιες που θα προάγουν την υπευθυνότητα, τον σεβασμό και την αξία της ανθρώπινης ζωής; Αντί γι’ αυτά, η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της φαίνεται να επιλέγουν τη διαιώνιση μιας μεσαιωνικής πρακτικής, που αντί να λύνει το πρόβλημα, το βαθαίνει.

(Ωραία αναδημοσίευση του ανωτέρω άρθρου έχει κάνει και η ιστοσελίδα: https://www.ksipnistere.com/2025/05/ετησίως-400-000-εκτρώσεις-με-τις-40-000-από-κοριτσ.html )

--

Θεοφάνης Α. Τσαπικούνης









ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑ[ΕΜ]ΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΘΝΟΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΟΚΤΟΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... https://www.freevolition.gr/greece.htm ...





Επιπλέον αξίζει να δούμε την « Έρευνα περί αμβλώσεων του Κωνσταντίνου Δωρ. Μουρατίδου Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών από την ιστοσελίδα https://www.impantokratoros.gr/amvloseis-mouratidhs-konstantinos.el.aspx » .





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://web.archive.org/web/20240224234245/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr .

