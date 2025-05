MUSIC Flieg, Deutsche Fahne, Flieg! - Hans-Jürgen Nierentz [English Subtitles]

Hans Jürgen Nierentz wurde am 15 September 1909 in Posen, Prussia, Germany [ora Poznan, Wielkopolskie, Poland] geboren. Er war Autor, bekannt für Fährmann Maria (1936) und Fernsehkanonen - Televisionen im Dritten Reich (1996). Er war mit Maria verheiratet. Er starb am 16 Januar 1995 in Düsseldorf, Deutschland.



Nierentz war der Sohn eines Lehrers. Bereits 1930 gehörte er der NSDAP an (Mitgliedsnummer 348.118). Nach Tätigkeit in der Redaktion der Berliner NSDAP-Zeitung Der Angriff wechselte Nierentz zum Reichssender Berlin, wo er 1934 Leiter der Abteilung Kunst und Weltanschauung wurde. Als Nachfolger von Willi Krause, der als Schriftsteller unter dem Namen Peter Hagen bekannt war, übte er von 1936 bis 1937 das Amt des Reichsfilmdramaturgen aus. Joseph Goebbels ernatte ihn 1935 zum Mitglied des Reichskultursenats.



Text von Hans-Jurgen Nierentz

Melodie von Heinrich Steiner



Der Text :



Soldat, Kamerad, faß Tritt, Kamerad,

Tritt unter die Gewehre !

Es muß ein jeder mit, Kamerad,

Dem Vaterland zur Ehre !

Dem Frieden dient das graue Kleid

Und nicht dem Krieg der Schmerzen.

Wir tragen eine neue Zeit

In unsern jungen Herzen.



Die Fahne hoch ! Marschiert !

Voran ! Der Führer führt !

Mit unsern Fahnen ist der Sieg,

Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg !

Die Fahne hoch ! Marschiert !

Voran ! Der Führer führt !

Mit unsern Fahnen ist der Sieg,

Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg !



Soldat, Kamerad, du weißt, Kamerad,

Wir sind dem Land verschworen.

Wir tragen seinen Geist, Kamerad,

Den wir so lang verloren.

In unseren Kolonnen zieht

Des Landes Kraft und Wehre.

Wir sind sein Geist, wir sind sein Lied

Und seine heil'ge Ehre.



Die Fahne hoch ! Marschiert !

Voran ! Der Führer führt !

Mit unsern Fahnen ist der Sieg,

Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg !

Die Fahne hoch ! Marschiert !

Voran ! Der Führer führt !

Mit unsern Fahnen ist der Sieg,

Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg !



Mit unsern Fahnen ist der Sieg,

Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg !



__



Auf Englisch :



Soldier, comrade, kick your steps, comrade,

Steps under the guns !

Everybody has to come along, comrade,

To honour the fatherland !

For peace serves the grey dressing,

And not for the war of pain.

We are bringing forth a new era

In our young hearts.



The flag on high ! March !

Forwards ! The Führer leads !

With our flag is victory,

Fly, German flag, fly, yes fly !

The flag on high ! March !

Forwards ! The Führer leads !

With our flag is victory,

Fly, German flag, fly !



Soldier, comrade, you know, comrade,

We have sworn an oath to the country.

We carry his spirit, comrade,

That we lost so long ago.

In our columns is braced

The Reich's strength and defense.

We are his spirit, we are his song

And his holy honour.



The flag on high ! March !

Forwards ! The Führer leads !

With our flag is victory,

Fly, German flag, fly, yes fly !

The flag on high ! March !

Forwards ! The Führer leads !

With our flag is victory,

Fly, German flag, fly !



With our flag is victory,

Fly, German flag, fly !