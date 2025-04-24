BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Hazrat Mola Ali (R.A) Qabristan Gaye | Dil Ko Chu Jane Wala Waqia 💔😭 | Jamia Saeedia Darul Quran
Hazrat Mola Ali (R.A) Qabristan Gaye | Dil Ko Chu Jane Wala Waqia 💔😭 | Jamia Saeedia Darul Quran

http://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📜 Description:

Ek martaba Hazrat Mola Ali Mushkil Kusha (R.A) qabristan gaye. Aap ne wahan ruk kar aise alfaaz kahe jo dil ko hila dene wale thay.


Yeh waqia sirf aik safar nahi tha, balkeh zindagi ka aik gehra sabak tha. Mola Ali (R.A) ka tarz-e-fikr, unka dard, aur unka naseehat bhara andaaz humein zindagi ki asal haqeeqat ki yaad dilata hai.


💭 Is waqia ka paighaam:


Qabr ki zindagi ko kabhi faramosh na karo


Duniya faani hai, asal manzil akhirat hai


Ahl-e-Haq ke alfaaz hamesha rooh tak utar jaate hain


🎧 Is roohaniat se bharpur waqia ko zaroor dekhein aur doosron ke saath share karein.


🔖 Hashtags:

#MolaAli #HazratAliRA #QabristanWaqia #IslamiWaqia #Akhirat #IslamicReminder #HeartTouchingWaqia #JamiaSaeediaDarulQuran #MolaAliQuotes #IslamicWisdom

pakistanarabianmazarmola aliqabar se khushboo ana
