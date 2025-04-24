© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hazrat Mola Ali (R.A) Qabristan Gaye | Dil Ko Chu Jane Wala Waqia 💔😭 | Jamia Saeedia Darul Quran
http://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
Ek martaba Hazrat Mola Ali Mushkil Kusha (R.A) qabristan gaye. Aap ne wahan ruk kar aise alfaaz kahe jo dil ko hila dene wale thay.
Yeh waqia sirf aik safar nahi tha, balkeh zindagi ka aik gehra sabak tha. Mola Ali (R.A) ka tarz-e-fikr, unka dard, aur unka naseehat bhara andaaz humein zindagi ki asal haqeeqat ki yaad dilata hai.
💭 Is waqia ka paighaam:
Qabr ki zindagi ko kabhi faramosh na karo
Duniya faani hai, asal manzil akhirat hai
Ahl-e-Haq ke alfaaz hamesha rooh tak utar jaate hain
🎧 Is roohaniat se bharpur waqia ko zaroor dekhein aur doosron ke saath share karein.
