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TURKEY QUAKES OR DEMOLITIONS ? - THESE ARE CONTROLLED DEMOLITION - BUILDINGS ARE CHARGED AND BLOW OUT AT THE BOTTOM - JUST LIKE 911 - ARE WE ALL WRONG!
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363 views • 02/19/2023

EVER HAD THE FEELING YOU WERE BEING PLAYED?

TAKE A LOOK AT THIS FOOTAGE THE BUILDINGS ARE CLEARLY A CONTROLLED DEMOLITION , WHICH POSES THE QUESTION , ARE THEY TERA-FORMING EARTH AND ALL WORKING TOGETHER? - FOR THE NWO ? - WHY IS IT ONLY PINPOINTED AREAS GETTING TARGETED AND ALL THE OTHER BUILDINGS ARE FINE - RESEARCH SHOWS US THAT SOULS WILL BE SACRIFICED FROM ALL NATIONS WITH THE KNOWLEDGE OF THERE NATIONS , BLOOD SACRIFICES AS THEY ARE A SATANIC DEATH CULT THE MORE CHAOS AND DEATH AND THEY THINK THEY WIN!

TIME WILL TELL GOOD PEOPLE! TIME WILL TELL.

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