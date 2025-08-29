Антироманс ("Нет никакой романтики в свечах...") Песня А.Шипова на сл. Ю.Нестеренко

Писалось как совершенно неполитическое произведение, но в клип я вставил украинское факельное шествие, чтобы вата бесилась ;) Ну и ПГМ-ным тоже привет, разумеется.

Текст:





Нет никакой романтики в свечах,

Их тусклый желтый свет уныл и скучен,

Статичен, апатичен и измучен -

Лишь только дунь, и он уже зачах.





Огонь камина создает уют,

Привольно пламя факелы взметают,

А свечи тихо и смиренно тают,

Как будто просто заживо гниют.





Их бледные больные огоньки -

Не лучшее свидетельство о духе,

Чем постные церковные старухи

И их остроконечные платки.





Бессилье, как его ни назови.

Недаром же так почитает свечи

И вера христианская овечья,

И рабская религия любви.