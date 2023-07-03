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'INSANE JOE IS COMING AFTER YOUR GUNS
EARTH SHAKING NEWS
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87 views • 07/03/2023

FOR DECADES THE OCCULT ELITE HAVE WANTED TO DISARM AMERICANS. NOW THEY'RE ON THE VERGE OF DOING JUST THAT! DO YOU REALIZE WHEN THEY GET THE GUNS YOU AND YOUR FAMILY ARE GOING TO BE DRAGGED TO A FEMA CAMP AND DISAPPEARED FOREVER? REMEMBER WHAT HAPPENED IN NAZI GERMANY UNDER INSANE HITLER. MILLIONS OF INNOCENT HUMAN BEINGS WERE SACRIFICED FOR THE GOOD OF HUMANITY DAH! ALL OF US ARE MARKED FOR DEATH AND IF THE DEADLY COVID VACCINES DIDN'T WAKE YOU UP THEN NOTHING WILL! CIVIL WAR IS COMING WHEN THE ALIEN ELITE CRASH THE WORLD ECONOMY. I HOPE YOU HAVE PERSONAL PROTECTION BECAUSE OUR FASCIST GOVERNMENT HAS NOW DECLARED WAR ON YOU AND YOUR FAMILY...WAKEUP! SHEER HELL IS COMING TO MYSTERY BABYLON AMERICA...

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