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Alarm bell
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■元「CDC長官」が警告。レッドフィールド博士：次のパンデミックは、本当の大パンデミックになる。コロナなど小規模だ。そして、それは"研究所からはじまる"、と公言（2023）

https://www.wnd.com/2023/03/ex-cdc-chief-warns-coming-great-pandemic-worse-covid/


■WHOが鳥インフルエンザを国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と宣言することを、今後数日から数週間のうちに十分にあると予測する

https://x.com/himalayasakura7/status/1791830804479566153


ーーーーーーーーーーーーーーー

①日本メディアの報道

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240606/k10014472651000.html



②メキシコ保健大臣は、男性が新しい鳥インフルエンザの株で死亡したというWHOの主張を"否定"した

https://x.com/w2skwn3/status/1799505324677931113?s=19



③かつてない規模で哺乳類へ

https://x.com/w2skwn3/status/1799801704470519899



④警告：WHO加盟194カ国、鳥インフルエンザワクチンに反対する国民を"逮捕"することに合意 – メディア報道禁止

https://x.com/JimFergusonUK/status/1799207824074904029



⑤H5N2型鳥インフルエンザの初のヒト感染例、複数の要因で死亡

https://x.com/naoyafujiwara/status/1799164664410214413



⑥アルパカが鳥インフル陽性、初の確認　米農務省

https://www.cnn.co.jp/fringe/35219444.html



⑦準備完了、大統領選時に食糧価格が高騰

https://x.com/himalayasakura7/status/1794612268627591436


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【リチャードコシミズ氏より警鐘】必見

RUMBLE（動画）

https://rumble.com/v4zn3po-2024.6.5-690.html


コチラから読めます

https://08054623210.jugem.jp/?eid=601


June 12, 2024

https://rumble.com/v51a60r-june-12-2024.html

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【補足】

国立感染症研究所からの一部引用高病原性鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)感染事例に関するリスクアセスメントと対応


https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ta/bird-flu/2621-cepr/12630-h5n1-riskassess-2404.html


https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0406_00015.html




https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2102V_R20C12A1CR8000/



https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v10/n11/%E9%B3%A5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%8D%B2%E5%BE%97%E5%A4%89%E7%95%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6/48355

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ワクチン両日ともまさかの即完。「特典」・・

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