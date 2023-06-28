Чипирование под видом вакцинации. Свидетельство. MAC-адрес всем уколотым присвоен!

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Если кто ещё не убедился и продолжает отрицать что это так и есть (ориентируяль возможно на начальное электротехническое образования), — вы немножко разберитесь с темой, не спешите. А то будет запоздалый повтор известной ситуации, описанной фразой: «Сначала говорят: — Этого не может быть"; потом: — В этом что-то есть; и в итоге: — Кто же этого не знает!».
Дело в том что материалов по данной теме очень много. В Telegram особенно было в одно время достаточно. Проверяли-перепроверяли... Вы просто с известной технологией "rfid" пытаетесь сравнить. А речь идёт как говорят не только о "земных технологиях". Также и более продвинутых, скажем так, неизвестного происхождение. О нанотехнологиях, которые развивались раньше земных.
Вот что такое Что такое блютуф? Или блютус. Диапазон частот 2400 — 2483.5 МГц с разбиением на 79 частотных каналов. Это для передачи разных мак-адресов причём в плавающем режиме. А для одного фиксированного адреса, достаточно и одной частоты, облучения для накачки типа "5g" а может и "4g" хватает. И вот таких штучек, которые найдены практически во всех сортах жижи - под около 1200 (!) увеличением.
См. скрины, а также статьи.
"Поражающие факторы фейкцинации" https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/porazhayuschie-faktory-fejkcinacii
"О возможностях управления человеком через чип, биометрическую лазерную изотопную татуировку — «начертание» Антихриста" https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/o-vozmozhnostyah-upravleniya-cherez-chip-izotopnuyu-tatuirovku-nachertanie
(Особенно, раздел: КАК НА ПЛАНЕТЕ ПОЯВИЛИСЬ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОРАБОЩЕНИЯ).
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