Εθνικιστικά κινήματα του μεσοπολέμου. 7-5-2025
ELLHNOKRATIA
ELLHNOKRATIA
55 views • 3 months ago

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Ανδρέας Πετρόπουλος, μέσα από την παρουσίασή του, αναφέρεται στο Εθνικιστικό Κίνημα στην Ελλάδα, με έμφαση στον ρόλο του κατά τον Μεσοπόλεμο και στις μεγάλες προσωπικότητες που αυτοπροσδιορίζονταν ως Εθνικιστές. Αναλύει τη διάκριση ανάμεσα στον Εθνικισμό, τον Σοβινισμό και τον απλό Πατριωτισμό, απαντώντας με σαφήνεια: Γιατί είμαστε Εθνικιστές.

Η ομιλία αναφέρεται και στην επικαιρότητα, φωτίζοντας τον σκοτεινό ρόλο του "λευκού καρχαρία", Πάπα, και την επιρροή του στην ελληνική πραγματικότητα.

hellasellinokratialakip
