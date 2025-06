ΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΙΟΥΔΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΜΕ https://ugetube.com/watch/xEIzIZhrRvFmos4 , https://rumble.com/v2mw0sa-christ-save-hellas-nation-only-if-we-believe-with-orthodox-faith.html .

ΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΙΟΥΔΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.

ΥΓ. «Τα λόγια μου κρίνουν πρώτα εμένα και μετά τους άλλους»

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης





ΟΠΟΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΥΣ 300 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙ! ΚΡΕΜΑΣΤΕΙ! https://ugetube.com/watch/qdVkCvebBIRnrxC .





ΕΟΦ: «68 θάνατοι και 1.344 σοβαρές παρενέργειες από τα κορωνεμβόλια https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=a977a1c3-e15c-4425-ae4b-fa413335655a&groupId=12225 ». ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΨΕΥΤΟΣΥΓΓΝΩΜΕΣ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕ ΒΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2mpzoe-68-dead-1344-injured-from-dictatorship-with-covid-vaccines-in-greece-eof.gr.html .







Will Anyone Be Held Accountable for the 300,000 Americans Murdered by the COVID-19 Shots in 2021? ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2mkge0-will-anyone-pay-for-the-300000-murdered-in-usa-from-covid-19-shots-in-2021.html (VIDEO DOCUMENT - SPREAD THE TRUTH. ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ). SOURCES - ΠΗΓΕΣ: https://healthimpactnews.com/2023/will-anyone-be-held-accountable-for-the-300000-americans-murdered-by-the-covid-19-shots-in-2021 , https://healthimpactnews-com.translate.goog/2023/will-anyone-be-held-accountable-for-the-300000-americans-murdered-by-the-covid-19-shots-in-2021/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el .







82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .





ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html . ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ † ΝΙΚΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ "ΤΟΥΤΟ" ΜΕ Ο).





«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»